Ausblick: Aptiv (ex Delphi Automotive) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Aptiv (ex Delphi Automotive) wird am 03.08.2023 die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal präsentieren.

22 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,01 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 359,09 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,220 USD je Aktie erzielt worden waren.

18 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 4,83 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 18,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,06 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 24 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,41 USD, gegenüber 3,41 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 22 Analysten im Durchschnitt 19,53 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 17,49 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at