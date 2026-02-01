Aptiv Aktie
WKN DE: A40XY4 / ISIN: JE00BTDN8H13
|
01.02.2026 07:01:06
Ausblick: Aptiv gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Aptiv stellt am 02.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
18 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,85 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 16 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,04 Prozent auf 5,11 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Aptiv noch 4,91 Milliarden USD umgesetzt.
Die Erwartungen von 20 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 7,81 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 6,96 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 19 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 20,34 Milliarden USD, gegenüber 19,71 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Aptiv PLC Registered shs
|
07:01
|Ausblick: Aptiv gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
18.01.26
|Erste Schätzungen: Aptiv stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Aptiv vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Aptiv vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Aptiv PLC Registered shs
Aktien in diesem Artikel
|Aptiv PLC Registered shs
|63,50
|-3,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.