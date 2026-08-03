Ausblick: Aptiv gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Aptiv lässt sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Aptiv die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 18 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,42 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,80 USD je Aktie vermeldet.

15 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 36,36 Prozent auf 3,31 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,21 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

20 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,91 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,750 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 13,27 Milliarden USD, gegenüber 20,40 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at