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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Aptiv präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Aptiv wird am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 18 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,62 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,050 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 16 Analysten einen Zuwachs von 4,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 5,03 Milliarden USD gegenüber 4,83 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,53 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,750 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 13 Analysten von durchschnittlich 14,25 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 20,40 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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