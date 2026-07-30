Ausblick: Aptus Value Housing Finance India legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Aptus Value Housing Finance India lässt sich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Aptus Value Housing Finance India die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 5,10 INR. Dies würde einem Zuwachs von 16,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Aptus Value Housing Finance India 4,39 INR je Aktie vermeldete.

1 Analyst geht beim Umsatz von 4,47 Milliarden INR – das würde einem Abschlag von 15,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 5,30 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 16 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 21,86 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 18,84 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 18,80 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 22,44 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at