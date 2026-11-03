Aptus Value Housing Finance India Aktie
WKN DE: A3CY7E / ISIN: INE852O01025
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Aptus Value Housing Finance India legt Quartalsergebnis vor
Aptus Value Housing Finance India wird sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 5,31 INR. Dies würde einem Zuwachs von 16,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Aptus Value Housing Finance India 4,54 INR je Aktie vermeldete.
Im abgelaufenen Quartal soll Aptus Value Housing Finance India nach den Prognosen von 4 Analysten im Schnitt 4,65 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 16,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,54 Milliarden INR umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 21,78 INR, gegenüber 18,84 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 18,80 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 22,44 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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