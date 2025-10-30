Ausblick: Aptus Value Housing Finance India stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Aptus Value Housing Finance India stellt am 31.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 4,47 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 22,47 Prozent erhöht. Damals waren 3,65 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Aptus Value Housing Finance India nach der Prognose von 1 Analyst 3,38 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 22,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,36 Milliarden INR umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 18,33 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 15,04 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 15,62 Milliarden INR, gegenüber 17,98 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at