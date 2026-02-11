Ausblick: AQ Group Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

AQ Group Registered präsentiert in der am 12.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,89 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte AQ Group Registered noch 1,69 SEK je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll AQ Group Registered in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,94 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 2,29 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 2,13 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 7,44 SEK, gegenüber 7,27 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 9,04 Milliarden SEK im Vergleich zu 8,55 Milliarden SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at