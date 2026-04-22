AQ Group AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A40CXH / ISIN: SE0022062196

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22.04.2026 07:01:06

Ausblick: AQ Group Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

AQ Group Registered wird am 23.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,96 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,81 SEK je Aktie vermeldet.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 4,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,29 Milliarden SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,40 Milliarden SEK aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 8,14 SEK je Aktie, gegenüber 7,38 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 9,66 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 9,07 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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