AQ Group AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A40CXH / ISIN: SE0022062196
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14.10.2026 07:01:06
Ausblick: AQ Group Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
AQ Group Registered präsentiert in der am 15.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 2,00 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,67 SEK je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 12,20 Prozent auf 2,37 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,11 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,45 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 7,38 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,95 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 9,07 Milliarden SEK waren.
Redaktion finanzen.at
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