Ausblick: AQ Group Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

AQ Group Registered wird am 14.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,06 SEK aus. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 2,06 SEK, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 5,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,48 Milliarden SEK gegenüber 2,34 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,05 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 7,38 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,67 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 9,07 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at