Ausblick: Aqua America gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Aqua America veröffentlicht am 25.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,415 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,670 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 611,6 Millionen USD – ein Plus von 1,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aqua America 604,4 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,14 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,17 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 2,27 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 2,09 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at