Aqua America Aktie
WKN DE: A2PZEK / ISIN: US29670G1022
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06.05.2026 07:01:06
Ausblick: Aqua America stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Aqua America stellt am 07.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,905 USD aus. Im letzten Jahr hatte Aqua America einen Gewinn von 1,03 USD je Aktie eingefahren.
1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 782,9 Millionen USD gegenüber 783,6 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,09 Prozent.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,25 USD, gegenüber 2,20 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 2,45 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,47 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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