Ausblick: Aqua America stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Aqua America stellt am 07.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,905 USD aus. Im letzten Jahr hatte Aqua America einen Gewinn von 1,03 USD je Aktie eingefahren.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 782,9 Millionen USD gegenüber 783,6 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,09 Prozent.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,25 USD, gegenüber 2,20 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 2,45 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,47 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at