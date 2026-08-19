Aqualis Offshore Aktie
WKN DE: A119TZ / ISIN: NO0010715394
|
19.08.2026 07:01:06
Ausblick: Aqualis Offshore gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Aqualis Offshore lädt am 20.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,010 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,310 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 91,3 Millionen USD betragen, verglichen mit 990,6 Millionen NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 0,090 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,420 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 357,0 Millionen USD aus im Gegensatz zu 3,68 Milliarden NOK Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Aqualis Offshore Holding ASA
|
19.08.26
|Ausblick: Aqualis Offshore gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
05.08.26
|Erste Schätzungen: Aqualis Offshore mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Aqualis Offshore legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: Aqualis Offshore zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Aqualis Offshore Holding ASA
Aktien in diesem Artikel
|Aqualis Offshore Holding ASA
|0,77
|-0,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich tiefer -- DAX nach Richtungssuche wenig bewegt -- US-Börsen etwas höher -- Asiens Börsen schließen vorwiegend tief im Minus
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigten sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.