Ausblick: Aqualis Offshore gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Aqualis Offshore lädt am 20.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,010 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,310 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 91,3 Millionen USD betragen, verglichen mit 990,6 Millionen NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 0,090 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,420 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 357,0 Millionen USD aus im Gegensatz zu 3,68 Milliarden NOK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at