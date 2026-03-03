Ausblick: Aquestive Therapeutics vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Aquestive Therapeutics wird am 04.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

9 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,130 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,190 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten einen Zuwachs von 11,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 13,3 Millionen USD gegenüber 11,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,619 USD je Aktie, gegenüber -0,510 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 44,8 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 57,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at