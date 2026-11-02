Aquestive Therapeutics Aktie

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WKN DE: A2JQ4G / ISIN: US03843E1047

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02.11.2026 07:01:06

Ausblick: Aquestive Therapeutics zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Aquestive Therapeutics lädt am 03.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,120 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,140 USD je Aktie erzielt worden.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 13,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 12,8 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Aquestive Therapeutics für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 11,0 Millionen USD aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,486 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,780 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 51,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 44,6 Millionen USD waren.

Redaktion Finanzen.net

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