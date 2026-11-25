Aquila lädt am 26.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,004 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,990 NOK je Aktie vermeldet.

Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 25,4 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 17,0 Millionen NOK im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,008 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -3,040 NOK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 108,2 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 59,0 Millionen NOK im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net