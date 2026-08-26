Aquila Holdings ASA Registered Shs Aktie
WKN DE: A41H72 / ISIN: NO0013647693
|
26.08.2026 07:01:06
Ausblick: Aquila mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Aquila wird am 27.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,043 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,320 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 8,0 Millionen USD betragen, verglichen mit 12,4 Millionen NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,102 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -3,040 NOK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 66,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 59,0 Millionen NOK in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Aquila Holdings ASA Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Aquila mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.05.26
|Ausblick: Aquila zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.05.26
|Erste Schätzungen: Aquila gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Aquila Holdings ASA Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Aquila Holdings ASA Registered Shs
|1,54
|4,78%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich leicht nach oben. Der deutsche Aktienmarkt kann sich von Anfangsverlusten erholen. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.