Ausblick: Aquila mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Aquila wird am 27.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,043 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,320 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 8,0 Millionen USD betragen, verglichen mit 12,4 Millionen NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,102 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -3,040 NOK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 66,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 59,0 Millionen NOK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at