Aquila Holdings ASA Registered Shs Aktie
WKN DE: A41H72 / ISIN: NO0013647693
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27.05.2026 07:01:06
Ausblick: Aquila zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Aquila wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,028 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Aquila noch -1,330 NOK je Aktie verloren.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 8,6 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen NOK erzielt wurde.
1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von 0,089 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -3,040 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 35,8 Millionen USD, gegenüber 59,0 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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