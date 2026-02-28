Arabian Drilling Company Registered Shs Aktie
WKN DE: A3D18Q / ISIN: SA15L1I156H7
|
28.02.2026 07:01:06
Ausblick: Arabian Drilling Company Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Arabian Drilling Company Registered wird am 01.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,043 SAR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,790 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Arabian Drilling Company Registered nach den Prognosen von 8 Analysten im Schnitt 826,4 Millionen SAR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 2,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 849,7 Millionen SAR umgesetzt worden.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,878 SAR, gegenüber 3,61 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 3,46 Milliarden SAR geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 3,62 Milliarden SAR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Arabian Drilling Company Registered Shs
|
28.02.26
|Ausblick: Arabian Drilling Company Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Arabian Drilling Company Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Arabian Drilling Company Registered Shs
|89,90
|1,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.