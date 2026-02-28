Arabian Drilling Company Registered Shs Aktie

WKN DE: A3D18Q / ISIN: SA15L1I156H7

28.02.2026 07:01:06

Ausblick: Arabian Drilling Company Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Arabian Drilling Company Registered wird am 01.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,043 SAR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,790 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Arabian Drilling Company Registered nach den Prognosen von 8 Analysten im Schnitt 826,4 Millionen SAR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 2,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 849,7 Millionen SAR umgesetzt worden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,878 SAR, gegenüber 3,61 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 3,46 Milliarden SAR geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 3,62 Milliarden SAR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Arabian Drilling Company Registered Shs

Analysen zu Arabian Drilling Company Registered Shs

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade?
Aktien in diesem Artikel

Arabian Drilling Company Registered Shs 89,90 1,01%

