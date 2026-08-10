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WKN DE: A1W92R / ISIN: US03852U1060

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10.08.2026 07:01:06

Ausblick: Aramark gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Aramark wird sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,485 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 79,63 Prozent erhöht. Damals waren 0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten ein Plus von 6,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,94 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,63 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 15 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,25 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,22 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 19,97 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 18,51 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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