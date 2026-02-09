Aramark Aktie

Aramark für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W92R / ISIN: US03852U1060

09.02.2026 07:01:06

Ausblick: Aramark legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Aramark wird sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,503 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,390 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

10 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 4,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 4,55 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,74 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,22 USD im Vergleich zu 1,22 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 19,70 Milliarden USD, gegenüber 18,51 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

