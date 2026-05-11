Ausblick: Aramark veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Aramark öffnet am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

13 Analysten schätzen, dass Aramark für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,474 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,230 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Aramark in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,11 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 4,75 Milliarden USD im Vergleich zu 4,28 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 14 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,22 USD je Aktie, gegenüber 1,22 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 14 Analysten durchschnittlich bei 19,79 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 18,51 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at