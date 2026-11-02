Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Aramco (Saudi Aramco) stellt am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,478 SAR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Aramco (Saudi Aramco) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,400 SAR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 449,63 Milliarden SAR aus – das entspräche einem Plus von 7,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 418,16 Milliarden SAR in den Büchern standen.

Die Schätzungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,95 SAR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,44 SAR einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 1.843,78 Milliarden SAR aus, nachdem im Vorjahr 1.671,20 Milliarden SAR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net