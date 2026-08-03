Aramco Aktie
WKN DE: A2PVHD / ISIN: SA14TG012N13
|Analysten im Fokus
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03.08.2026 07:01:06
Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) legt Quartalsergebnis vor
Aramco (Saudi Aramco) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,483 SAR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Aramco (Saudi Aramco) 0,350 SAR je Aktie erwirtschaftet.
7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 5,93 Prozent auf 431,29 Milliarden SAR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 407,14 Milliarden SAR in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 15 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,99 SAR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,44 SAR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 1.904,55 Milliarden SAR aus im Gegensatz zu 1.671,20 Milliarden SAR Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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