Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Aramco (Saudi Aramco) wird sich am 10.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,386 SAR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,360 SAR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 11,57 Prozent auf 378,99 Milliarden SAR. Im Vorjahresviertel hatte Aramco (Saudi Aramco) noch 428,59 Milliarden SAR umgesetzt.

17 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,54 SAR je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 1,63 SAR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 1.651,17 Milliarden SAR, gegenüber 1.801,67 Milliarden SAR im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at