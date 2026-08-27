Ausblick: Arashi Vision A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Arashi Vision A äußert sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,389 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,860 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 45,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,32 Milliarden CNY. Dementsprechend geht der Experte bei Arashi Vision A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 3,37 Milliarden CNY aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,43 CNY, gegenüber 2,32 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 15,57 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,71 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at