Arashi Visio a Aktie

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WKN DE: A42012 / ISIN: CNE1000070C9

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27.10.2026 07:01:06

Ausblick: Arashi Vision A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Arashi Vision A gibt am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Arashi Vision A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,491 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,680 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 52,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,49 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,94 Milliarden CNY umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,23 CNY, wohingegen im Vorjahr noch 2,32 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 15,46 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 9,71 Milliarden CNY waren.

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