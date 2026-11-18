Arbe Robotics Aktie
WKN DE: A3C48F / ISIN: IL0011796625
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18.11.2026 07:01:06
Ausblick: Arbe Robotics präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Arbe Robotics wird am 19.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,063 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,100 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 0,9 Millionen USD – ein Plus von 260,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Arbe Robotics 0,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,273 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,420 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 4,1 Millionen USD aus im Gegensatz zu 1,0 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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