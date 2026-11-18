Arbe Robotics wird am 19.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,063 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,100 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 0,9 Millionen USD – ein Plus von 260,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Arbe Robotics 0,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,273 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,420 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 4,1 Millionen USD aus im Gegensatz zu 1,0 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net