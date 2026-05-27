Ausblick: Arbe Robotics stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Arbe Robotics wird am 28.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,070 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,130 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 1100 Prozent auf 0,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,275 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,420 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 4,5 Millionen USD, gegenüber 1,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at