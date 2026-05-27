Arbe Robotics Aktie
WKN DE: A3C48F / ISIN: IL0011796625
|
27.05.2026 07:01:06
Ausblick: Arbe Robotics stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Arbe Robotics wird am 28.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,070 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,130 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 1100 Prozent auf 0,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,275 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,420 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 4,5 Millionen USD, gegenüber 1,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Arbe Robotics Ltd. Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Arbe Robotics stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
13.05.26
|Erste Schätzungen: Arbe Robotics stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
25.02.26
|Ausblick: Arbe Robotics verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Arbe Robotics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)