Ausblick: Arbe Robotics verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Arbe Robotics gibt am 26.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Verlust von -0,088 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,150 USD je Aktie erzielt worden.

Arbe Robotics soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 540,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,355 USD im Vergleich zu -0,610 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 1,2 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 0,8 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at