Arbe Robotics Aktie
WKN DE: A3C48F / ISIN: IL0011796625
|
25.02.2026 07:01:06
Ausblick: Arbe Robotics verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Arbe Robotics gibt am 26.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Verlust von -0,088 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,150 USD je Aktie erzielt worden.
Arbe Robotics soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 540,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,355 USD im Vergleich zu -0,610 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 1,2 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 0,8 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Arbe Robotics Ltd. Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Arbe Robotics verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Arbe Robotics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
02.11.25
|Erste Schätzungen: Arbe Robotics verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Arbe Robotics Ltd. Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Arbe Robotics Ltd. Registered Shs
|1,01
|-4,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.