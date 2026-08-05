Arbe Robotics Aktie
WKN DE: A3C48F / ISIN: IL0011796625
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Arbe Robotics veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Arbe Robotics wird am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,077 USD gegenüber -0,090 USD im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Arbe Robotics in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 100 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 0,5 Millionen USD im Vergleich zu 0,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,270 USD, gegenüber -0,420 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 4,4 Millionen USD im Vergleich zu 1,0 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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