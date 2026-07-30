Arbor Realty Trust Aktie
WKN: A0CAPU / ISIN: US0389231087
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30.07.2026 07:01:06
Ausblick: Arbor Realty Trust gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Arbor Realty Trust wird sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Arbor Realty Trust im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,050 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,120 USD je Aktie gewesen.
3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 107,8 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 64,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 301,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,320 USD aus. Im Vorjahr waren 0,560 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 473,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 1,21 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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