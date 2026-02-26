Ausblick: Arbor Realty Trust verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Arbor Realty Trust öffnet am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,129 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,320 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Arbor Realty Trust in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 64,51 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 119,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 335,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,902 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,18 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 503,3 Millionen USD, gegenüber 1,44 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at