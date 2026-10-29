Arbor Realty Trust Aktie
WKN: A0CAPU / ISIN: US0389231087
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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Arbor Realty Trust veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Arbor Realty Trust wird am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,035 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,200 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 62,45 Prozent auf 112,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 299,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,230 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,560 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 460,0 Millionen USD, gegenüber 1,21 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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