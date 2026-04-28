ARC Resources Aktie
WKN DE: A1H5K1 / ISIN: CA00208D4084
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: ARC Resources vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
ARC Resources wird am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,716 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,690 CAD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 5,09 Prozent auf 1,55 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel hatte ARC Resources noch 1,63 Milliarden CAD umgesetzt.
Die Prognosen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,78 CAD, gegenüber 2,19 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 6,33 Milliarden CAD im Vergleich zu 6,08 Milliarden CAD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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