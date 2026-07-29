Ausblick: ARC Resources vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

ARC Resources wird am 30.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,711 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,680 CAD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 18,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,67 Milliarden CAD gegenüber 1,42 Milliarden CAD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,96 CAD, während im vorherigen Jahr noch 2,19 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,20 Milliarden CAD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 6,08 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at