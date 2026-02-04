Ausblick: ARC Resources zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ARC Resources wird am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,551 CAD je Aktie gegenüber 0,630 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,82 Prozent auf 1,46 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,42 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,29 CAD je Aktie, gegenüber 1,89 CAD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 5,92 Milliarden CAD. Im Fiskaljahr zuvor waren 5,10 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at