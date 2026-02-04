ARC Resources Aktie
WKN DE: A1H5K1 / ISIN: CA00208D4084
|
04.02.2026 07:01:06
Ausblick: ARC Resources zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
ARC Resources wird am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,551 CAD je Aktie gegenüber 0,630 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,82 Prozent auf 1,46 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,42 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,29 CAD je Aktie, gegenüber 1,89 CAD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 5,92 Milliarden CAD. Im Fiskaljahr zuvor waren 5,10 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ARC Resources Ltd.
|
04.02.26
|Ausblick: ARC Resources zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: ARC Resources informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: ARC Resources öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu ARC Resources Ltd.
Aktien in diesem Artikel
|ARC Resources Ltd.
|15,80
|-3,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. An den US-Börsen dominierten die Verkäufer. Die Börsen in Fernost wiesen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.