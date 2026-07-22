Ausblick: Arca Continental SAB de CV legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Arca Continental SAB de CV wird am 23.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,31 MXN aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 11,78 MXN erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll Arca Continental SAB de CV 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 63,43 Milliarden MXN verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Arca Continental SAB de CV 63,43 Milliarden MXN umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,45 MXN, während im vorherigen Jahr noch 11,53 MXN erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 254,22 Milliarden MXN umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 250,26 Milliarden MXN waren.

Redaktion finanzen.at