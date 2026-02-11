Ausblick: Arca Continental SAB de CV öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Arca Continental SAB de CV wird am 12.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Arca Continental SAB de CV im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,24 MXN je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 11,49 MXN je Aktie gewesen.

10 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 63,83 Milliarden MXN gegenüber 67,52 Milliarden MXN im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 5,46 Prozent.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 18 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 12,36 MXN je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 11,49 MXN je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich auf 249,53 Milliarden MXN, gegenüber 239,57 Milliarden MXN im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at