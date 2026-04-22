Arca Continental SAB de CV Aktie
WKN DE: A1JBMK / ISIN: MX01AC100006
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22.04.2026 07:01:06
Ausblick: Arca Continental SAB de CV verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Arca Continental SAB de CV wird am 23.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,32 MXN je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Arca Continental SAB de CV noch 11,75 MXN je Aktie eingenommen.
10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 2,54 Prozent auf 55,59 Milliarden MXN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 57,04 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,65 MXN, gegenüber 11,53 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 18 Analysten auf durchschnittlich 256,30 Milliarden MXN geschätzt, nachdem im Vorjahr 250,26 Milliarden MXN generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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