Ausblick: ArcBest stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

ArcBest öffnet am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,288 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

ArcBest soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 999,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 967,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 12 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,70 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,62 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 4,23 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,01 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at