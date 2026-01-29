Ausblick: ArcBest zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ArcBest gibt am 30.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,418 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

11 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 967,8 Millionen USD gegenüber 1,00 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 3,38 Prozent.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,75 USD, gegenüber 7,30 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 4,01 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 4,18 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at