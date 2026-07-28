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ArcBest Aktie

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WKN DE: A113JL / ISIN: US03937C1053

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28.07.2026 07:01:06

Ausblick: ArcBest zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

ArcBest wird am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,26 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

ArcBest soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,17 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,02 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwarten 14 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,53 USD je Aktie, gegenüber 2,62 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 13 Analysten durchschnittlich auf 4,47 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 4,01 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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