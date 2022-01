Ausblick: Arcelik AS Un veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Arcelik AS Un wird am 26.01.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2021 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,422 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 60,19 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,06 USD je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll Arcelik AS Un mit einem Umsatz von insgesamt 1,57 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,68 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 6,47 Prozent verringert.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,93 USD im Vergleich zu 2,85 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 5,57 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 5,52 Milliarden USD.

