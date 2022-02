Ausblick: ArcelorMittal präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ArcelorMittal präsentiert in der am 10.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 3,48 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 248,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,00 USD erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll ArcelorMittal nach den Prognosen von 10 Analysten 20,40 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 43,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,18 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 13,16 USD im Vergleich zu -0,640 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 76,05 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 53,27 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at