Ausblick: Arch Capital Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Arch Capital Group wird sich am 28.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 21 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,47 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Arch Capital Group noch ein Gewinn pro Aktie von 3,23 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 13,73 Prozent auf 4,36 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Arch Capital Group noch 5,05 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,29 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 11,60 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 17,02 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 19,43 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at