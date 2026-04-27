Ausblick: Arch Capital Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Arch Capital Group wird am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

20 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,47 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 66,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,48 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 4,55 Milliarden USD – ein Minus von 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Arch Capital Group 4,62 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,39 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 11,60 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 17,49 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 19,43 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at