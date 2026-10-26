Ausblick: Arch Capital Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Arch Capital Group präsentiert in der am 27.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Prognosen von 21 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,31 USD je Aktie gegenüber 3,56 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

10 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 4,06 Milliarden USD gegenüber 4,98 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 18,32 Prozent.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,83 USD, während im vorherigen Jahr noch 11,60 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 16,38 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 19,43 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at