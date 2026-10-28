Archean Chemical Industries Aktie
WKN DE: A3D2KU / ISIN: INE128X01021
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Archean Chemical Industries präsentiert Quartalsergebnisse
Archean Chemical Industries wird am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,55 INR gegenüber 2,36 INR im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 39,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,25 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,33 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 16,33 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 8,66 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 15,53 Milliarden INR, gegenüber 10,79 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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